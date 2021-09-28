Son Dakika | Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasında üçüncü tur görüşmeler tamamlandı - Haberler
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Son Dakika | Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasında üçüncü tur görüşmeler tamamlandı

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasında üçüncü tur görüşmeler tamamlandı

Edinilen son dakika haberine göre Norveç'in ara buluculuğunda Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri arasında başlayan üçüncü tur müzakereler sona erdi.

Norveç'in ara buluculuğunda Venezuela hükümeti ile muhalefet temsilcileri arasında başlayan üçüncü tur müzakereler sona erdi.

Meksika'da 25 Ekim'de başlayan üçüncü tur görüşmeler, taraflar arasında somut anlaşmalara varılamadan tamamlanırken, dördüncü tur müzakerelerin ne zaman başlayacağına ilişkin tarih verilmedi.

Taraflar tarafından yapılan ortak açıklamada, sosyal, ekonomik ve politik konulara çözüm arayışında ilerleme kat edildiği belirtilerek, "Ulusal ve uluslararası siyasi ve sosyal aktörlerle istişarelerin derhal yürütülmesi, diyaloğun geliştirilmesinde toplumsal cinsiyet yaklaşımının sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı." ifadesine yer verildi.

Yabancı düşmanlığı kınandı

Taraflar ayrıca Şili'de 25 Ekim'de yabancı düşmanlığına maruz kalan Venezuelalı göçmenler nedeniyle kınama bildirisi yayımladı.

Venezuelalılara yönelik şiddeti kınayan iktidar ve muhalefet temsilcileri, "Heyetler, Şili'de Venezuelalılara karşı işlenen ve insan haklarının ihlaline yol açan yabancı düşmanlığı eylemlerini reddettiklerini açıklıyor." ifadesini kullandı.

Şili'nin kuzeyindeki Iquique kentinde, düzensiz göçü protesto eden yaklaşık 5 bin kişi, yürüyüşün sonunda yabancıların geceyi geçirmek için kullandıkları çadırları yakmıştı.

Müzakere süreci

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 23 Temmuz'daki açıklamasında, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini bildirmişti.

Maduro, muhaliflerin lideri Juan Guaido ile, ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Guaido ise ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

Meksika'da 1. tur görüşmelerinde, 14 Ağustos'ta mutabakat imzalayan taraflar, 7 Eylül'de ise ikinci turda 2 konuda kısmi anlaşma imzalamıştı.

İktidar ile muhalefet, üçüncü tur müzakereler kapsamında Meksika'da 24-27 Eylül tarihlerinde yeniden bir araya gelmişti.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasında üçüncü tur görüşmeler tamamlandı - Haberler
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