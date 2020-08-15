Son dakika! Venezuela'da 15 isyancı askere 24'er yıl hapis cezası
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Son dakika! Venezuela'da 15 isyancı askere 24'er yıl hapis cezası

Son dakika habere göre Venezuela'da mayıs ayının başlarında eski ABD'li iki askerle birlikte, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme girişimine karışan 15 isyancı askere 24'er yıl hapis cezası verildi.

Son dakika! Venezuela'da 15 isyancı askere 24'er yıl hapis cezası
15.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:38

Venezuela'da mayıs ayının başlarında eski ABD'li iki askerle birlikte, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirme girişimine karışan 15 isyancı askere 24'er yıl hapis cezası verildi.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab yerel basına yaptığı açıklamada, Maduro'yu devirme girişimine katılan 15 isyancı askere 24'er yıl hapis cezası verildiğini duyurdu.

Söz konusu askerlerin kendilerine yöneltilen terör ve başkaldırı suçlamalarını kabul ettiğini belirten Saab, zanlıların işledikleri suçları itiraf ettiklerini aktardı.

Eski ABD'li iki asker Luke Denmnan ve Airan Berry mayıs ayının başında deniz yoluyla Venezuela'ya girerken yakalanmış ve ülke basınında çıkan görüntülerde, sorguları sırasında hedeflerinin Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırmak olduğunu itiraf etmişti.

Venezuela Başsavcılığı mayıs ayında "Gideon Davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında 40 kişi hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Ne olmuştu?

Venezuela'da 3 Mayıs'ta güvenlik güçleri, ülkeye deniz yoluyla girmeye çalışan "paralı askerlere" karşı operasyon başlatmış, Maduro, yakalanan kişilerin ABD ve Kolombiya hükümetlerince desteklendiğini ve Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile ilişkisi olduğunu savunmuştu.

Maduro, yakalanan kişilerin operasyon planını düzenlemekle itham ettiği ABD merkezli güvenlik şirketi Silvercorp'un CEO'su Jordan Goudreau ile Guaido'nun imzaladığını belirttiği anlaşmayı göstermişti.

Guaido'nun danışmanı Juan Jose Rendon, Goudreau ile Guaido'nun imzasının olduğu belgeyi imzaladıklarını fakat bunun bir ön anlaşma olduğunu iddia etmişti.?

Çok sayıda askeri teçhizat ve ağır silahın ele geçirildiği operasyonlarda, Venezuela'da Ocak 2018'de Guaido öncülüğündeki askeri kalkışmada yer alan ve sonradan kaçan eski Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği mensubu Antonio Sequea da yakalanmıştı.?

Maduro, ülkesine yönelik darbe planlarının, mart ayında, Kolombiya'dan Venezuela'ya silahlı eylem yapılması için silah gönderdiğini açıklayan eski Tümgeneral Cliver Alcala ile başladığını söylemişti.?

ABD ve Kolombiya'nın, ülkesinde yapılmak istenen silahlı eylemleri desteklediğini savunan Maduro'nun, son saldırı girişimlerinin başlangıcı olarak nitelediği eski Tümgeneral Alcala ise mart sonunda, silahlı eylem yapılması amacıyla Guaido ile anlaşarak ülkeye silah gönderdiğini söylemişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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