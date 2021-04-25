Son dakika... Venezuela açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı, 3 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Venezuela açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı, 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Venezuela açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı, 3 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Venezuela'dan Trinidad ve Tobago'ya gitmek için yola çıkan ve mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu biri çocuk 3 kişinin ölmesinin yanı sıra çok sayıda göçmenin kayıp olduğu bildirildi.

Venezuela'dan Trinidad ve Tobago'ya gitmek için yola çıkan ve mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu biri çocuk 3 kişinin ölmesinin yanı sıra çok sayıda göçmenin kayıp olduğu bildirildi.

Venezuela basınında çıkan habere göre, ülkenin Merida kentine bağlı La Horqueta sahilinden yola çıkan ve içinde 26 kişinin bulunduğu tekne battı.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Komiseri David Smolansky, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teknenin battığını doğrulayarak, "Maalesef Venezuelalı mültecileri taşıyan bir teknenin battığını teyit etmiş bulunuyoruz, 3 kişi öldü, kayıp olanlar var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 5 kişinin kurtarıldığı, kayıpları arama çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Venezuela'da en son 14 Aralık 2020'de mültecileri taşıyan botun batması sonucu ikisi çocuk 14 kişi yaşamını yitirmişti.

Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, ekonomik ve siyasi krizden kaçmak için son 5 yılda 5,4 milyon kişinin Venezuela'yı terk ettiği tahmin ediliyor.

Venezuelalıların göçü, Latin Amerika ve Karayipler'in yakın tarihindeki en büyük göç dalgası olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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