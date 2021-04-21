Son Dakika | Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Zehra Zümrüt Selçuk'tan devraldı Açıklaması
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Son Dakika | Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Zehra Zümrüt Selçuk'tan devraldı Açıklaması

Son Dakika | Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Zehra Zümrüt Selçuk'tan devraldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Vedat Bilgin, görevini Zehra Zümrüt Selçuk'tan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine getirilen Vedat Bilgin, görevini Zehra Zümrüt Selçuk'tan devraldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaldırılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasının ardından Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Bilgin'e devretti.

Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan Vedat Bilgin, Türkiye'nin büyük bir ülke, ekonomisinin de büyük bir ekonomi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sahip olduğu büyüklüğe karşı bazı sorun alanlarının da bulunduğunu ifade eden Bilgin, ülkenin tüm sorunların üstesinden gelecek güçte olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin son yıllarda sorunlarının üstesinden gelme konusunda büyük mesafe katettiğini belirten Bilgin, şöyle konuştu:

"Bu küçümsenemeyecek düzeyde bir mesafedir. Daha gideceğimiz çok yol var. Bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Yapmamız gerekenin birincisi büyüme, ikincisi de istihdamdır. Yani hem istihdam yaratan bir büyüme hem de kaliteli emeği istihdam eden bir yaklaşım önemli. Bugün Türkiye bunu gerçekleştirme aşamasındadır."

Bilgin, işveren ve işçi sendikalarının sosyal ortakları olduğunu ifade ederek, "Onlarla birlikte çalıştığımız zaman, çalışma ilişkilerinde barışı ve hakkaniyeti hakim kıldığımız zaman Türkiye'yi istihdam yaratan bir politikayla daha ileriye taşırız." dedi.

Yapılan destek 47 milyar lirayı aştı

Selçuk da bakanlığı döneminde sosyal korumaya, sosyal politikaya, çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair birçok alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu süreçte temel hedeflerinin toplumun bütün kesimlerini kapsayabilmek olduğunu belirten Selçuk, bu kapsamda birçok faaliyeti hayata geçirdiklerini vurguladı.

Salgın sürecinde Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, fesih kısıtı ve Normalleşme Desteği'nin de aralarında olduğu adımları attıklarını anımsatan Selçuk, "Bugünde Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Kısa Çalışma Ödeneği üç ay daha uzamış oldu. Çalışanlarımızı yaptığımız destek 47 milyar lirayı aşmış oldu." dedi.

Konuşmaların ardından, Bilgin ve Selçuk birbirlerine karşılıklı çiçek takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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