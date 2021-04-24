Son dakika... Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (2)
Edinilen son dakika gelişmesine göre KARADAĞ VATANDAŞLIĞI ALMIŞMuğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.
KARADAĞ VATANDAŞLIĞI ALMIŞ
Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi. 'Baron' lakabıyla tanınan İlker B. ile diğer 3 kişinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN