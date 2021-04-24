Son dakika... Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (2)
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Son dakika... Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (2)

Son dakika... Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KARADAĞ VATANDAŞLIĞI ALMIŞMuğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

KARADAĞ VATANDAŞLIĞI ALMIŞ

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi. 'Baron' lakabıyla tanınan İlker B. ile diğer 3 kişinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

Vebitcoin'de gözaltı sayısı 4'e yükseldi
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