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Son Dakika: Vazgeçmeyen lider Başakşehir

Son dakika haberi: Orta sahadaki dinamo İrfan Can3 isim 11'i bulduKale kapalıOkan Buruk'un büyük başarısıKayserispor maçı sonrası organizasyonİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, - Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Son Dakika: Vazgeçmeyen lider Başakşehir
09.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:29

Orta sahadaki dinamo İrfan Can

3 isim 11'i buldu

Kale kapalıOkan Buruk'un büyük başarısıKayserispor maçı sonrası organizasyonİbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, - Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Turuncu lacivertli takım ligin kalan son 3 karşılaşmasında iki galibiyet aldığı takdirde rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.PES ETMEDEN ŞAMPİYONLUĞA2014 yılında kurulan ve Süper Lig'de ilk olarak 2014-2015 sezonunda boy gösterip 59 puan toplayarak 4'üncü sırada yer alan Başakşehir, bir sonraki sezon da aynı puanla aynı dereceyi elde etti. 2016-2017 sezonuyla birlikte şampiyonluk yarışı içine girmeye başlayan turuncu lacivertliler, sezonu şampiyon kapatan Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 73 puanla ligi tamamladı. 2017-2018 sezonunda da şampiyonluğu sarı-kırmızılılara kaptıran Başakşehir, ligi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 3'üncü sırada bitirdi. 2018-2019 yılında ise uzun süre liderlik koltuğunda oturan turuncu lacivertliler, lig sonu yine büyük bir hüzün yaşadı ve şampiyon Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2'nci sırada yarışı kaybetti.Koronavirüs salgınının damga vurduğu bu sezon ise zirve mücadelesini geriden takip eden Başakşehir, ligin 28'inci haftasında oturduğu liderlik koltuğunu bırakmadı. Kalan 3 haftada 66 puanla en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde bulunan Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk kupasını kaldırmanın planlarını yapıyor.ORTA SAHADAKİ DİNAMO İRFAN CANBaşakşehir'in başarısında takım oyununun yanı sıra bireysel yetenekler de dikkat çekiyor. Hem orta sahada hem de zaman zaman kenarlarda görev alarak takımına katkı sağlayan milli oyuncu İrfan Can Kahveci, takımdan sezon başı ayrılan Emre Belözoğlu'nun merkezdeki liderlik görevini başarıyla üstlendi. Toplu ve topsuz oyunda büyük efor sarf eden yıldız oyuncu, 4 gol ve 5 asistle kritik zamanlarda sorumluluk alarak takımını öne taşıyan güç oldu.3 İSİM 11'İ BULDUTarihindeki ilk şampiyonluğa çok yakın olan Başakşehir'de geçen sezonlarda olduğu gibi Edin Visca rüzgarı esiyor. Turuncu lacivertlilere bu sezon 11 gol, 12 asistlik katkı sağlayan Bosna Hersekli oyuncu 30 maçta da forma giydi. Başakşehir'in Fransız golcüsü Enzo Crivelli ve Senegalli yıldız forvet Demba Ba 11'er gole imza atarken bu 3 isim toplamda 33 gol kaydetti. Ayrıca Ba'nın 5, Crivelli'nin 4 de asisti bulunuyor.KALE KAPALIŞampiyonluk yarışı veren Başakşehir ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Geride kalan 31 haftada kalesinde 27 gol gören turuncu lacivertlilerde hem takım savunması hem de kaleci Mert Günok'un performansı göz doldurdu. Milli kaleci 9 maçta kalesini gole kapattı. Defansın ortasında yer alan iki tecrübeli stoper Martin Skrtel ve Alexandru Epureanu'nun uyumu da takımın savunmadaki gücünü üst seviyeye çıkardı.OKAN BURUK'UN BÜYÜK BAŞARISITeknik direktörlük kariyerinde Ziraat Türkiye Kupası'nı bir kez kaldıran Okan Buruk, Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte önemli bir başarıya imza atmış olacak. Buruk, futbolculuk döneminde 7 lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 1 UEFA Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası ile parlak bir kariyere sahipti. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin kapısını aralayıp, 45 maçta 2 puan ortalaması yakaladı.KAYSERİSPOR MAÇI SONRASI ORGANİZASYONİlk şampiyonluk için sabırsızlanan turuncu lacivertli kulüp, Süper Lig'in 33'üncü haftasında evinde oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçı sonrası organizasyon planlıyor. Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesi durumunda, maçlarını oynadığı Fatih Terim Stadyumu dışında kutlama etkinlikleri yapılacak.

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Kaynak: DHA

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