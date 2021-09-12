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Son Dakika | Vatandaşlar Eylül ayında da Van Gölü'nün tadını çıkardı

İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Vatandaşlar Eylül ayında da Van Gölü'nün tadını çıkardı Van'ın Gevaş ilçesinde, vatandaşlar gölde yüzmenin tadını Eylül ayında da çıkarıyor.

Vatandaşlar Eylül ayında da Van Gölü'nün tadını çıkardı

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde, vatandaşlar gölde yüzmenin tadını Eylül ayında da çıkarıyor.

'Van Denizi' olarak nitelendirilen ve Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü kıyı kesimi, Eylül ayında da yüzme keyfi yaşamak isteyenlerin adresi haline geldi. Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde vatandaşlar çocuklarıyla birlikte yüzmenin tadını doyasıya çıkarıyor. Eylül ayının ortalarında Van Gölü'ne giren vatandaşlar bir yandan serinlerken, bir yandan da piknik yapmanın keyfini yaşadı.

Ailesi ile birlikte geldiği Van Gölü Gevaş sahillerinde yüzen Salih Erdal Tanhan isimli minik çocuk, herkese aşı uyarısında bulunarak, "Artık kış geliyor. Bizde belki son yüzmemizi yapıyoruz. Öğretmen ve arkadaşlarımı çok özledim. Okulumuzun bir daha kapanmaması için aşımızı olalım, maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım" dedi.

Mersin'den gelen İdris Yıldızhan isimli vatandaş ise "Şu an suyu çok temiz, berrak ve güzel ama sahilleri bakımsız. Keşke biraz daha itina gösterseler. Biz de zamansız geldiğimiz için biraz değerlendirelim dedik ama suyu çok güzel. Şu anki mevsim bile çok güzel. Bu kadar beklemiyordum. Bu sahiller biraz daha bakımlı olsa, taşlar temizlense, kumsallar biraz daha güzelleşse, Van'a daha çok katkısı olur" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Vatandaşlar Eylül ayında da Van Gölü'nün tadını çıkardı

Son Dakika | Vatandaşlar Eylül ayında da Van Gölü'nün tadını çıkardı

Son Dakika | Vatandaşlar Eylül ayında da Van Gölü'nün tadını çıkardı

Son Dakika | Vatandaşlar Eylül ayında da Van Gölü'nün tadını çıkardı
İhlas Haber Ajansı / Atilla İdiz - Son Dakika Haberleri
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