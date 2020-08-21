Son dakika! Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini heyecanla izledi
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Son dakika! Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini heyecanla izledi

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini verdi.

Son dakika! Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini heyecanla izledi
21.08.2020 16:32 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'de doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini verdi. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi verdiği konuşmasını heyecanla ve merakla izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde müjde vereceğini açıklamıştı. Bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan sondaj çalışmaları sonucu Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunduğunun müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, 2023 yılında Karadeniz gazını milletin kullanımına sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kartal ve Sultanbeyli'de kahvehanede oturan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını merak ve heyecan içerisinde izledi. Doğal gaz müjdesini duyan vatandaşlar hayırlı olmasını diledi.

Açıklamayı izleyen İsmail Çakır, "Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızı bu devletin başından eksik etmesin" dedi.

Açıklamayı izleyen Alaattin Yalçın ise " Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması vatana millete hayırlı olsun. Heyecanımız var. Başarılı olursak mutlu oluruz" diye konuştu.

(Deniz Özkök - Halit Arslan - İzzet Aydın - Muharrem Çam/İHA)

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Kaynak: İHA

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