Son Dakika | VATANDAŞLAR CANLARINI HİÇE SAYARAK YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Son dakika gündem haberi... Marmaris'te çıkan ve henüz söndürülemeyen orman yangınında, Asparan'da yoğunlaşan alevler evleri ve işyerlerini tehdit edince, ekipler halktan yardım istedi.

Marmaris'te çıkan ve henüz söndürülemeyen orman yangınında, Asparan'da yoğunlaşan alevler evleri ve işyerlerini tehdit edince, ekipler halktan yardım istedi. Ellerine kazma ve kürek geçiren vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak yangın bölgesine koştu. Birçok kişi, alevlerin ilerlemesini engellemek için kuru otları kazdı. Ekipler, vatandaşlara fedakarlıkları için teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı