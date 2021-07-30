Son Dakika | VATANDAŞLAR CANLARINI HİÇE SAYARAK YANGINA MÜDAHALE ETTİ
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Son Dakika | VATANDAŞLAR CANLARINI HİÇE SAYARAK YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Marmaris'te çıkan ve henüz söndürülemeyen orman yangınında, Asparan'da yoğunlaşan alevler evleri ve işyerlerini tehdit edince, ekipler halktan yardım istedi.

Marmaris'te çıkan ve henüz söndürülemeyen orman yangınında, Asparan'da yoğunlaşan alevler evleri ve işyerlerini tehdit edince, ekipler halktan yardım istedi. Ellerine kazma ve kürek geçiren vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak yangın bölgesine koştu. Birçok kişi, alevlerin ilerlemesini engellemek için kuru otları kazdı. Ekipler, vatandaşlara fedakarlıkları için teşekkür etti.

Son Dakika | VATANDAŞLAR CANLARINI HİÇE SAYARAK YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Son Dakika | VATANDAŞLAR CANLARINI HİÇE SAYARAK YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Son Dakika | VATANDAŞLAR CANLARINI HİÇE SAYARAK YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Son Dakika | VATANDAŞLAR CANLARINI HİÇE SAYARAK YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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