Son dakika: Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: "Ekmek alıp hemen eve kaçacağım"
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Son dakika: Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: "Ekmek alıp hemen eve kaçacağım"

06.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:21

Son dakika 3. sayfa haberi... Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: "Ekmek alıp hemen eve kaçacağım" Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyenleri affetmedi.

Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: "Ekmek alıp hemen eve kaçacağım"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyenleri affetmedi. Yaklaşık 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası kesilirken, bazı vatandaşların diyaloğu da gülümsetti.

Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimlerini aksatmayan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağı ihlal edenlere cezayı kesti. Yiğit Polis Merkezi önünde yapılan uygulamaya, asayiş, karakol ve trafik ekipleri katıldı. Ekipler, yaya veya araçlarıyla yola çıkanlar üzerinde uygulama yaptı. Belgesi veya izni olmayan kişiler hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza işlemi yapıldı.

Hafta sonu itibariyle sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen yaklaşık 15 kişiye 47 bin 250 lira para cezası kesildi. Bazı vatandaşların ise, polislerle diyaloğu gülümsetti.

Son dakika: Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: 'Ekmek alıp hemen eve kaçacağım'
Son dakika: Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: 'Ekmek alıp hemen eve kaçacağım'
Son dakika: Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: 'Ekmek alıp hemen eve kaçacağım'
Son dakika: Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: 'Ekmek alıp hemen eve kaçacağım'
Son dakika: Vatandaşın polisle diyaloğu gülümsetti: 'Ekmek alıp hemen eve kaçacağım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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