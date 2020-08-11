Son Dakika | Vatandaş değerlendirdi: Türkiye Avrupa'dan daha güvenilir Son dakika güncel haberi... İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle birlikte yurt genelinde koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle birlikte yurt genelinde koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da zabıta ekipleriyle denetimlere katılarak, "Vatandaşımızın duyarlılığı sayesinde bu süreci başarıyla atlatacağız" dedi. Denetimler sırasında, Avrupa'da yaşayan vatandaşların, Türkiye'yi daha güvenilir bulduğunu söylemesi ise dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Türkiye genelinde denetimler sıklaştırıldı. Karaköy'de yapılan denetimlere emniyet ve zabıta ekiplerinin yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı. İş yerleri ve müşterilerini koronavirüs tedbirleri konusunda uyaran Başkan Yıldız, işletmeleri denetledi. Denetimlerin sürekli devam ettiğini belirten Başkan Yıldız, denetimlere katılan ekiplere kolonya ikram etti. Denetimler sırasında, Fransa'da yaşadıklarını belirten bir çift, Türkiye'nin Avrupa ülkelerinden çok daha güvenli olduğunu ve buradaki denetimlerin çok daha sıkı olduğunu belirtti.

BAŞKAN YILDIZ : KURALLARA UYARAK BU SÜRECİ ATLATACAĞIZDenetimler sırasında kurallara büyük oranda uyulduğunu kaydeden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu'nun farklı noktalarında bu denetimler günlük olarak zaten gerçekleştiriliyor. Öncelikle maske, temizlik ve sosyal mesafe konusunda denetimler sürdürülüyor. ve özellikle yeme içme mekanlarının denetimleri konusunda daha büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bugün farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızın dikkatlerini tekrar çekme konusunda hatırlatmada bulunuyoruz. Hem iş yerlerimizin hem de müşterilerimizin kurallara uyup uymadığını denetliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bu denetimler yapılıyor. İş yerlerinin de Bilim Kurulu'nun belirlediği kurallara büyük oranda uyduğunu görüyoruz. Büyük bir salgın dönemindeyiz. Başarılı bir şekilde devlet ve millet olarak el ele kurallara uyarak, bu dönemi atlatacağız. Hep birlikte kurallara uyarsak daha büyük zararlar doğmadan bu süreci atlatmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, hükümetimizin, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın kuralları, denetimleri, vatandaşımızın duyarlılığı sayesinde bu süreci başarıyla atlatacağız" dedi.ŞAHİN: TÜRKİYE, AVRUPA'DAN DAHA GÜVENİLİR

Fransa'da yaşadıklarını için Türkiye ve Avrupa'yı koronavirüs tedbirleri açısından kıyasladıklarını söyleyen Muhammed Şahin, Türkiye'nin Avrupa'dan çok daha iyi durumda olduğunu ifade etti. Şahin, "Açıkçası Türkiye en başından beri önlemlerini aldı. Biz Fransa'da yaşıyoruz. Türkiye şu anda Avrupa'ya göre en güvenilir ülke diyebiliriz. Her taraf dezenfekte ediliyor. Bunların hepsini gözümüzle görüyoruz. Medyada ya da duyduklarımızla söylemiyoruz bunu. Türkiye'den memnunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptıkları işlerden memnunuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA