Son Dakika | Varank: "(Koster Projesi) 5 yıl her bir gemi için yıllık azami 3 milyon lira kredi finansman...
Son dakika haberleri... Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı.
09.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:18
Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. (2)
Bakan Varank: "Koster Projesi'nin ilk yılında 10 kosteri destekleyeceğiz. 5 yıl her bir gemiye yıllık azami 3 milyon lira kredi desteği vereceğiz."
Kaynak: AA