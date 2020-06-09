Son Dakika | Varank: "(Koster Projesi) 5 yıl her bir gemi için yıllık azami 3 milyon lira kredi finansman... Son dakika haberleri... Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı.

Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. (2) Bakan Varank: "Koster Projesi'nin ilk yılında 10 kosteri destekleyeceğiz. 5 yıl her bir gemiye yıllık azami 3 milyon lira kredi desteği vereceğiz." Kaynak: AA