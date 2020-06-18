Son Dakika: Vanlı kaz yetiştiricisi yurdun dört bir yanına "civciv" gönderiyor
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Son Dakika: Vanlı kaz yetiştiricisi yurdun dört bir yanına "civciv" gönderiyor

Son dakika haberi: Van'ın Tuşba ilçesinde 2 yıl önce hobi olarak kaz yetiştiriciliğine başlayan girişimci Bilal Kasap, kurduğu çiftlik sayesinde artan talebe yetişemiyor.

18.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:01

Van'ın Tuşba ilçesinde 2 yıl önce hobi olarak kaz yetiştiriciliğine başlayan girişimci Bilal Kasap, kurduğu çiftlik sayesinde artan talebe yetişemiyor.

İlçede 2 yıl önce aldığı yumurtalarla kaz yetiştiriciliğine başlayan Kasap, kısa sürede sayılarını artırdığı çiftliğindeki kazları Türkiye'nin birçok iline göndermeye başladı.

Bir süre sonra siparişlere yetişemeyen Kasap, çiftliğini büyütmeye karar verdi.

"2 bin civciv siparişi var"

Çiftliğindeki kaz sayısı 3 bini bulan Kasap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından da sipariş aldığını söyledi.

Damızlık kazların satışını yapmadıklarını dile getiren Kasap, "Şu an 2 bine yakın civciv siparişimiz var. Yurdun dört ber tarafından siparişler geliyor. Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerinden yoğun talepler var ancak altyapımız buna hazır olmadığı için yoğun talebe cevap veremiyoruz. Bölgenin zengin bitki örtüsü kaz yetiştiriciliği için çok elverişli. Yaylaya çıkardığımız hayvanlar nane, kekik gibi otları yiyor ve etleri daha lezzetli oluyor. Yoğunluktan dolayı gelen siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Kaz çiftliğini daha da büyükmeyi hedeflediğini anlatan Kasap, şöyle devam etti:

"Kaz yumurtası üretimine başladıktan sonra taleplerin yüzde 20'lik kısmına cevap verebiliyoruz. Burada insanlara et tüketmek değil üretici olup kendi hayvanını üretebileceği bir tesisi kurmalarını öneriyoruz. Çok talep var ama şu an sadece geçen yıl aldığımız siparişleri teslim edebiliyoruz"

Son Dakika: Vanlı kaz yetiştiricisi yurdun dört bir yanına 'civciv' gönderiyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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