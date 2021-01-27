Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü

27.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:53
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü

Son dakika haber... VAN'ın Gürpınar ilçesinde, beyaz örtüyü eğlenceye dönüştüren çocuklar, kendi yaptıkları kızak ve bidonlar ile tepelerden kayarak, eğleniyor.

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, beyaz örtüyü eğlenceye dönüştüren çocuklar, kendi yaptıkları kızak ve bidonlar ile tepelerden kayarak, eğleniyor.

Gürpınar'a 25 kilometre mesafedeki Gölardı Mahallesi'nin çocukları, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla beyaz örtüyle kaplı yüksek tepelere tırmanıyor. Daha hızlı kayabilmek için tahtadan yaptıkları kızakların ayaklarına plastik su boruları takan çocuklar, gün içinde defalarca çıktıkları yokuştan kayarak, mahalleye kadar iniyor. Yaptıkları tümseğe çarpıp, zaman zaman takla atan çocukların eğlencesi, haftanın 5 günü devam ediyor.

Kızakla kayak yapmanın çok zevkli olduğunu belirten çocuklardan biri, "Yarıyıl tatilimizi kızakla kayarak geçiriyoruz. Yaptığımız kızaklarla kaymak çok zevkli oluyor. Karın yağması bizim işimize yaradı. Hep kar yağsın istiyoruz çünkü kar bizim eğelnece kaynağımız oluyor" dedi. 

Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü
Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Engin Akyürek İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ali Şansalan Ünal Karaman Fernando Muslera
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Vanlı çocuklar, karlı tepeleri kayak pistine dönüştürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 14:02:44. #1.14#
title