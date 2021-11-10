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Son Dakika | Vanda ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Vanda ev yangını

Son dakika 3. sayfa haberi... Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde ilçenin Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Balan'a ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirleri ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Son Dakika | Vanda ev yangını

Son Dakika | Vanda ev yangını

Son Dakika | Vanda ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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