Van ve Hakkari'de terör operasyonu; 7 gözaltı
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Van ve Hakkari'de terör operasyonu; 7 gözaltı

Van ve Hakkari'de terör operasyonu; 7 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van merkezli 2 ilde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli 2 ilde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlarından Van'da 7, Hakkari'de 5 adrese 10 Ağustos 2021 tarihinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 5 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Van ve Hakkari'de terör operasyonu; 7 gözaltı
Van ve Hakkari'de terör operasyonu; 7 gözaltı
Van ve Hakkari'de terör operasyonu; 7 gözaltı
Van ve Hakkari'de terör operasyonu; 7 gözaltı
Van ve Hakkari'de terör operasyonu; 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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