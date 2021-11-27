Son Dakika | Van ve Ağrı'da 'torbacı' operasyonuna 13 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Van ve Ağrı'da 'torbacı' operasyonuna 13 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel
Son Dakika | Van ve Ağrı'da 'torbacı' operasyonuna 13 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Van ve Ağrı'da jandarmanın 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

AĞRI (DHA) - Van ve Ağrı'da jandarmanın 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Jandarma ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van merkez ve Erciş ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli yakalandı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 740 gram kubar esrar, 275 gram metamfetamin, 2 gram toz esrar, 26 uyuşturucu hap, 12 uyuşturucu içme aparatı, ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ile 7 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan K.A., C.A., Ö.B., İ.S., Ü.D., A.T., N.D., S.E., K.H.K., Ş.B., Y.D., E.K. ile C.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Son Dakika | Van ve Ağrı'da 'torbacı' operasyonuna 13 tutuklama

Son Dakika | Van ve Ağrı'da 'torbacı' operasyonuna 13 tutuklama

Son Dakika | Van ve Ağrı'da 'torbacı' operasyonuna 13 tutuklama

Son Dakika | Van ve Ağrı'da 'torbacı' operasyonuna 13 tutuklama

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Van Gölü sahilinde vaşak görüntülendi

 'Muhteşem Cuma' için Van'a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

'Muhteşem Cuma' için Van'a gelen İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi

 'Elimde çok kaliteli Afgan çoban var' ilanı veren şahıs gözaltına alındı

"Elimde çok kaliteli Afgan çoban var" ilanı veren şahıs gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title