Son dakika! VAN TIR'da yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildi Son dakika güncel haberine göre TIR'da yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildiVAN'ın Gevaş ilçesinde polisin bir TIR'da yaptığı aramada 3 kilo 178 gram eroin, 21 senttik ecza ve 2 bin TL para ele geçirildi.

TIR'da yapılan aramada 3 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Gevaş ilçesinde polisin bir TIR'da yaptığı aramada 3 kilo 178 gram eroin, 21 senttik ecza ve 2 bin TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gevaş'ta oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurararak arama yaptı. Narkotik madde arama köpekleri 'Zeyna' ve 'Zeus'un yardımıyla yapılan aramalarda TIR'ın kupasında şapka diye tabir edilen yerde poşet içerisine gizlenmiş 6 paket halinde 3 kilo 178 gram eroin, 1 deste halinde uyuşturucuuyarıcı madde, 21 adet sentetik ecza ile 2 bin TL para ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü T.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA