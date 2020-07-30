Son Dakika | Van Teknokent tarafından hazırlanan proje ABD tarafından desteklenecek
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Son Dakika | Van Teknokent tarafından hazırlanan proje ABD tarafından desteklenecek

Son dakika güncel haberi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Teknokent yönetiminin hazırladığı "PatentGrowth-Gelişmekte Olan Bölgelerde Patent Bilgisinin Yaygınlaştırılması ve Patent Tabanlı Girişimlerin Hızlandırılması Projesi" ABD Dışişleri Bakanlığından destek almaya hak kazandı.

Son Dakika | Van Teknokent tarafından hazırlanan proje ABD tarafından desteklenecek
30.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 30.07.2020 12:44

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Teknokent yönetiminin hazırladığı "PatentGrowth-Gelişmekte Olan Bölgelerde Patent Bilgisinin Yaygınlaştırılması ve Patent Tabanlı Girişimlerin Hızlandırılması Projesi" ABD Dışişleri Bakanlığından destek almaya hak kazandı.

Van YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, yürütücülüğü Van Teknokent tarafından gerçekleştirilecek ve bir yıl sürecek olan proje Patent Effect iş birliğinde yürütülecek.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli yaptığı açıklamada, dünyadaki mevcut teknolojilerin yüzde 80'inin teknik bilgisinin patent veri tabanlarında yer aldığını belirtti.

Şirketlerin, üniversitelerin ve girişimcilerin büyük çoğunluğunun bu bilgiden yeterince istifade edemediğini, firmaların büyük çoğunluğu inovasyon için doğal bir kaynak özelliği taşıyan bu patent verilerini takip etmediğini aktaran Şevli, şu bilgileri verdi:

"PatentGrowth isimli bu projemizle TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş gelecek vaat eden 7 teknoloji alanında 7 ayrı Teknoloji Vizyon Raporu hazırlanacak ve 7 ayrı ilde gerçekleştirilecek online etkinliklerle hedef kitleye tanıtılacaktır. Patent kültürünün ve bilgisinin gelişmekte olan bölgelerde bulunan araştırmacılar, girişimciler ve KOBİ'ler arasında yaygınlaşmasını amaçlayan projeyle eşleştirme faaliyetleri, tanışma toplantıları, mentörlük faaliyetleri yürütülecektir. Bu sayede hedef bölgede patent tabanlı ticari faaliyetlerin artırılması ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi, hedef bölgede patent başvuru sayılarının artması, patent tabanlı işletme sayısının artması ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projede sunulacak olan hizmetlerden faydalanmak isteyen tüm şirketlerimizi, üniversitelerimizi, girişimcilerimizi www.patentgrowth.com adresinden başvuru yapmaya davet ediyorum. YYÜ olarak üçüncü nesil üniversite olma hedefimizi gerçekleştirmek için önemli adımlar atmaktayız. Bu projede bahse konu adımlardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Projenin hazırlanması ve yürütülmesi süreçlerinde önemli görevler üstlenen Van Teknokent ekibini tebrik ediyorum ve projenin başta Van olmak üzere bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Van, Şanlıurfa, Sivas, Erzurum, Trabzon, Elazığ ve Diyarbakır illerinde gerçekleştirilecek olan projede, büyük firmalar, KOBİ'ler, üniversiteler, teknoparklar, teknokentler, teknoloji transfer ofisleri, patent tabanlı girişimler, yatırım firmaları, yatırımcılar, ARGE merkezleri projenin hedef kitlesini oluşturuyor.

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Kaynak: AA

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