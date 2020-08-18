Son dakika... Van polisinden korona virüs denetimi
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Son dakika... Van polisinden korona virüs denetimi

Bir son dakika haberine göre - Van polisinden korona virüs denetimi Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubeye bağlı ekipler, normalleşme süreciyle birlikte tekrar açılan işletmelere yönelik denetim yaptı.

18.08.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:51

- Van polisinden korona virüs denetimi

VAN - Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubeye bağlı ekipler, normalleşme süreciyle birlikte tekrar açılan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Van'da geçici olarak kapatılan ve normalleşme sürecinde 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmete başlayan kafe, kıraathane, kuaför, mağaza gibi işletmeler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Destekli Polislik Şubesi ekiplerince denetlendi. Kadın polislerin de aralarında bulunduğu 4 kişilik ekip, açık çay bahçeleri, kafe, kuaförlük hizmeti veren işletmelerde denetim yaptı. Parklarda oturan, banka ve PTT önlerindeki kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafe konusunda uyaran ekipler, maskesi olmayanlara da maske dağıttı. Görevli polis memurları Ayşegül İnce, Tülay Altınmakas, Kadir İnan ve Mert Can Yücel, denetim yaptıkları işletme sahiplerine; müşterilerin çok yakın oturmaması gerektiğini belirterek, maske kullanımının kendileri ve toplum sağlığı için faydalı olacağı uyarısında bulundu.

Denetimler sonrası gazetecilere konuşan polis memuru Ayşegül İnce, kent merkezinin en işlek caddeleri, banka ve PTT önleriyle işletmelerde korona virüs denetimi yaptıklarını belirtti. Denetim sırasında gerekli uyarılarda da bulunduklarını ifade eden polis memuru İnce, "Bugün Van ilimizin en işlek caddelerinde, banka ve PTT önlerinde, sokakta gezen vatandaşlarımızı maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyardık. Maskesi olamayanlara maske verdik. Sosyal mesafe konusunda aralarında en az bir buçuk metre mesafe olacak şekilde tekrar tekrar hatırlattık. Hijyen kuralları çerçevesinde ellerini en az 20 saniye yıkamaları gerektiğini söyledik. Kendi sağlıkları için emniyet güçlerine yardımcı olsunlar" dedi.

"Maskesi olmayanlara maske temin ediyoruz"

Polis memuru Kadir İnan ise pandemi sürecinde denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Pandemi sürecinden bu yana her gün vatandaşlarımızı caddelerde, iş yerlerinde, toplu mekanlarda ve park alanlarında uyarıyoruz. Onları salgının hala devam ettiğini ve tedbirlerin de devam ettiği konusunda uyarıyoruz. Denetimler esnasında maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske temin ediyoruz. Bilgilendirme çalışmalarımız pandemi sürecinde devam ettiği gibi bundan sonra da devam edecektir. Çünkü vatandaşların sağlığı bizler için önemlidir" şeklinde konuştu.

"Bulaştıran kişi katil oluyor"

Yapılan denetimleri olumlu karşılayan Eyüp Ateş isimli vatandaş, virüsü bulaştıranların aslında bir katil olduğunu savundu. Herkesin gerekli önlemleri alması gerektiğini dile getiren Ateş, "Vatandaşlardan rica ediyorum. Maske kullansınlar, sosyal mesafeyi korusunlar. Olan yine bize oluyor. Bu konuda büyük çaba sarf eden sağlık ekipleri ve polis ekiplerinin çalışmalarına da yazık oluyor. Lütfen sağlığımız için onlara yardımcı olalım. Virüsü yakınına bulaştıran kişi katil oluyor. Olan bize oluyor" diye konuştu.

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Son dakika... Van polisinden korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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