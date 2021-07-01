Son dakika... Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme
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Son dakika... Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme

Son dakika... Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahillerinde zaman geçiren vatandaşları boğulmalar başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van Gölü sahillerinde zaman geçiren vatandaşları boğulmalar başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesinde bulunan sahil bandı, piknik ve mesire alanlarında zaman geçiren vatandaşları ziyaret etti. Göl, gölet, akarsu, deniz ve su birikintilerinde boğulma ve akıntı gibi tehlike arz eden konular hakkında bilgilendirme yapan polis ekipleri, el broşürü de dağıttı. - VAN

Son dakika... Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme
Son dakika... Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme
Son dakika... Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme
Son dakika... Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme
Son dakika... Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme
Son dakika... Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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