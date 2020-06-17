Son Dakika: Van'ın Özalp ve Saray ilçelerindeki balık ölümleri inceleniyor Son dakika haberine göre Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Özalp ve Saray ilçelerinde sulama göletlerinde yaşanan balık ölümlerinin araştırılması için çalışma başlattı.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Özalp ve Saray ilçelerinde sulama göletlerinde yaşanan balık ölümlerinin araştırılması için çalışma başlattı. Sulama göletlerinde balık ölümlerini fark eden vatandaşlar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Tarım ve Orman ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi ekipleri, sudan ve balıklardan numune aldı. Kaynak: AA