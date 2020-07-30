Son Dakika: Van Gölü sahilleri Akdeniz ve Ege'yi aratmıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Van Gölü sahilleri Akdeniz ve Ege'yi aratmıyor

Gelen son dakika haberine göre Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde yaz mevsimi nedeniyle sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor.

Son Dakika: Van Gölü sahilleri Akdeniz ve Ege'yi aratmıyor
30.07.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.07.2020 11:03

Van Gölü'ne kıyısı bulunan Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde yaz mevsimi nedeniyle sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendini Van Gölü'nün serin sularına bırakıyor. Yüzmenin yanı sıra Van Gölü'nde yapılan çeşitli sportif faaliyetler havadan drone ile görüntülendi.

Hava sıcaklığının gün içerisinde 30 ile 35 derecelere kadar yükseldiği Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde, Van Gölü sahilleri serinlemek isteyen vatandaşların akınına uğruyor. Özellikle hafta sonlarında Akdeniz ve Ege sahillerinden farksız olan Ahlat ve Adilcevaz'ın Van Gölü sahilleri, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarla birlikte binlerce kişiyi ağırlıyor. Son yıllarda göl turizmine yönelik yapılan yatırımlar ve artan plajlarla birlikte yaz mevsiminde Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen birçok kişiyi misafir eden Van Gölü sahilleri temiz kumsalları, doğası ve temiz suyuyla Akdeniz ve Ege sahillerini aratmıyor. Van Gölü'nde gezi tekneleri ile yapılan turlar, sürat teknesi, jet ski, muz ve ringolar ile yapılan bir çok aktivite vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Bölge Halkı Ege veya Akdeniz'i Değil, Van Gölü'nün Tercih Etsin"

Kahramanmaraş'tan Ahlat'a yaz tatili için gelen Halil İbrahim Orçan, yaz tatilini ve yüzme tercihini Ege ve Akdeniz'de değil Van Gölü'ne yaptığını belirtti. Orçan, "Genellikle son yıllarda Van Gölü'nü tercih ediyorum. Akdeniz bölgesi de güzel ama Van Gölü'de çok güzel ve temiz. Ahlat'ta arkadaşlarım var ve ben her yıl 10 veya 15 gün gelip yanlarında kalıyorum tatilimi yapıyorum. Bu bölge halkının ve Türkiye'nin diğer bölgesinde ki vatandaşların Van Gölü'ne gelip yüzmelerini öneriyorum. Çünkü burası çok temiz çok doğal bir yer Akdeniz'i, Ege'yi ve Marmara'yı aratmıyor. Ahlat bölgesini özellikle tavsiye ediyorum. Özellikle burada çok güzel su sporları faaliyetleri de yapıyoruz" dedi.

"Yaz Turizmine Katkı Sağlamaya Çalışıyoruz"

Van Gölü'nün Ahlat sahilinde aile plajı işleten Harun Barçın, Ahlat'ta çok fonksiyonlu ve su sporları yapılacak plaj kurduklarını ve yaz turizme katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Barçın, "Plajımızda aile kısmı ayrı yerde, erkekler plajı ayrı yerde bulunuyor. Plajımızda soyunma kabinleri, duşlarımız, şezlonglar ve şemsiyelerimiz mevcut. Ailelerin daha rahat edebilmeleri için yastıklı, minderli localarımız var. Plajımızda gezi teknemizde mevcut. Gelen misafirlerimizi Van Gölü'nde gezdiriyoruz. Sürat teknemiz, jet ski ve su sporları yapılacak muzlar ve ringolar gibi bir çok aktivite mevcut durumda. Biz plajımızda yüzme kursları da veriyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Van Gölü'nün kıyı kenar çizgisinde bulunan en güzel kumsalı Ahlat'ta bulunuyor" diye konuştu. - BİTLİS

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Spor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan bayram öncesi ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur" uygulaması
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Donald Trump Özlem Zengin Fatih Sultan
Magazin Emrah Reha Özcan Belçim Bilgin Seyfi Dursunoğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ali Palabıyık Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha Bayram Ankara Ağustos
Şu an buradasınız: Son Dakika: Van Gölü sahilleri Akdeniz ve Ege'yi aratmıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 11:29:03. #1.15#
title