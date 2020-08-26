Son dakika! Van Gölü sahilinde 28 ton çöp toplandı
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Son dakika! Van Gölü sahilinde 28 ton çöp toplandı

Son dakika gündem haberi... Van Gölü sahilinde 28 ton çöp toplandıVAN Gölü kıyısında 80 kişilik ekiple 28 ton çöp toplandı.

26.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 26.08.2020 18:57

Van Gölü sahilinde 28 ton çöp toplandı

VAN Gölü kıyısında 80 kişilik ekiple 28 ton çöp toplandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 80 kişilik ekip ilk temizlik çalışmasını İpekyolu ilçesinin sınırlarında bulunan fidanlık sahilinde yaptı. Ardından Van Gölü kıyısında sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 28 ton çöp toplandı. Toplanan çöpler, kamyonlara yüklenerek katı atık entegre tesisine götürüldü.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, Van Gölü'nü koruma konusunda her bir bireyin üzerine düşen sorumlulukları olduğunu belirterek,"Burada topladığımız evsel atıklar denizimizin dalga vasıtasıyla kıyıya attığı atıklardır. 15-20 gün sonra buraya geldiğimizde yine aynı manzarayla karşılaşma ihtimalimiz maalesef yüksek. Van Gölü havzasında yaşayan herkese gölümüzün ne kadar önemli bir değer olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Göl çevresine piknik, dinlenme veya kamp amaçlı gelen tüm vatandaşlarımızdan bazıları sahilde çöpleri bırakıyor. Bundan vazgeçmeliyiz. Yapanları uyarmalıyız. Bugün burada ortalama 25-30 ton arasında katı atık topladık. Bu çalışmalarımız belirli aralıklarla devam edecek" dedi.

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Son dakika! Van Gölü sahilinde 28 ton çöp toplandı

Kaynak: DHA

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