Son dakika: Van Gölü'nde şişme botta 60 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Son dakika: Van Gölü'nde şişme botta 60 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel
Son dakika: Van Gölü'nde şişme botta 60 kaçak göçmen yakalandı

Bir son dakika haberine göre VAN'da, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği müşterek operasyonda, ülkeye yasa dıdışı yollarla giriş yapan ve Van Gölü üzerinde şişme botla Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmeye çalışan Afganistan uyruku 60 kaçak göçmen yakalandı.

VAN'da,  jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin  düzenlediği müşterek operasyonda, ülkeye yasa dıdışı yollarla giriş yapan ve Van Gölü üzerinde şişme botla  Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmeye çalışan Afganistan uyruku 60 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuşba ilçesinin Yeşilsu Mahallesi'nde kaçak göçmenlerin, organizatörler tarafından şişme botlarla Van Gölü üzerinden götürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, gece yarısından sonra saat 02: 00 sıralarında da bölgeye operasyon düzenledi. Şişme botla Van Gölü üzerinden götürülmeye çalışılan Afganistan uyruklu 60 göçmen yakalandı. Olayla ilgili Van Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlatırken, yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Ekipler, kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla getiren organizatörleri yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika: Van Gölü'nde şişme botta 60 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Son Dakika Haberleri
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