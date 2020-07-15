Son Dakika: Van Gölü'nde kaçak göçmenleri arama çalışmaları yeniden başladı (4) Son dakika gelişmesine göre ÖLÜ SAYISI 37 OLDUVan Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 8 gün önce yeri tespit edilen teknede bugün de arama çalışmaları sürdürülürken, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 37 OLDU Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 8 gün önce yeri tespit edilen teknede bugün de arama çalışmaları sürdürülürken, 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada ölü sayısı, 37'ye yükseldi. Bugünkü çalışmalarının ise bitirildiği belirtildi.

Kaynak: DHA