Son dakika! Van Gölü'nde inci kefali bereketi

Son dakika haberleri: DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle nesli koruma altına alınan inci kefali balığının göldeki popülasyonun artması, balıkçıların yüzünü güldürürken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr.

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle nesli koruma altına alınan inci kefali balığının göldeki popülasyonun artması, balıkçıların yüzünü güldürürken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, alınan önlemler ve koruma çalışmalarının hem balık miktarını, hem de boyutlarını ciddi anlamda artırdığını söyledi. 1 hafta sonra av yasağının başlayacağını ve bu yasağa uyduklarını belirten balıkçı Nedim Aslan ise önceki yıllara oranla göldeki balık artışının yaklaşık 2 katına çıktığını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularından çıkarak tatlı sulara ve dere yataklarına uçarcasına göç eden ve bu dönemde de avlanması yasak olan inci kefali bu yıl balıkçıların yüzünü güldürüyor. Her birinde 5-10 kişinin çalıştığı 98 balıkçı teknesi önümüzdeki haftadan itibaren son ağlarını çekip, 90 günlük süreyi tamamlamak için limanlara demir atmaya hazırlanırken, bu yıl yaşanan verimden de büyük mutluluk duyuyorlar. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, alınan tedbirler sayesinde nesli koruma altına alınan inci kefali balığının göldeki popülasyonun arttığını ve bunun sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

Van Gölü'nün ülkedeki en büyük balık stoğunu barındırdığını belirten Akkuş, "Ülkemizde yıllık iç sulardan avcılık yolu ile 30 bin ton civarı balık elde ediliyor. İnci kefali balığı bunun 10 bin ton ile üçte birini tek başına karışılıyor. Bugünlerde balıkçılıkla ilgili kötü haberler alıyoruz. Karadeniz ve Marmara'daki hamsi stokları ve diğer balık türleriyle ilgili balıkların olmadığını ve balıkçıların yüzünün gülmediğini duyuyoruz. Fakat İnci Kefali için haberler sevindirici. Çünkü koruma çalışmaları ile ilgili hem balık miktarında hem de boyutlarında ciddi bir artış var. 10-15 yıl önce 17-18 santim olan inci kefalleri bugün 24-25 santim boyunda. Bu da balığın hem ekonomik değerini arttırıyor hem de ekolojik yönden sevindirici bir haber . Bu bize şunu gösteriyor. Doğal kaynaklar sınırsız değil fakat sürdürülebilir kaynaklardır. Eğer doğal kaynakları belirli ölçüde kullanırsak, sonsuza kadar kullanabiliriz. Bu alanlarda sonsuza kadar insanları da istihdam edebiliriz. İnci kefalinin hem boy hem de sayı olarak artması elbette ki balıkçıların yüzünü güldürüyor. Bu bir başarının öyküsünü de saklıyor. 2000'li yıllarda yok olmak üzere olan bir balık türü bir anda yok olmaktan kurtarılarak, bugün bölgede 15 bin insanın geçim kaynağını oluşturuyor. Yine 2000'li yıllarda inci kefalinin cirosu 1,2 milyon dolarken, bu rakam bugün 12 milyon dolarlara kadar dayandı" dedi.

Van'ın Erciş ilçesinde 25 yıldır balıkçılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Nedim Aslan ise alınan tedbirler sayesinde bu artışın yaşandığını ve göldeki balık miktarının 2 katına çıktığını anlattı. Bu durumun mutluluk verici olduğunu ifade eden Aslan, "Av yasağına sayılı günler kaldı. Ancak bu yıl gözle görülür derecede balık artışı var. Van Gölü'ne açılan her tekne, önceki yıllara oranla neredeyse iki katı kadar olan 500 kilo ile 1,5 ton arasında balık avlayabiliyor. Balık bereketli olunca fiyatlarda da büyük bir düşüş yaşanıyor. 6,5 liradan satılan balık, son günlerde 2,5 liraya kadar düştü. Bu da özellikle yoksul kesime büyük bir katkı sağlıyor" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL