Son dakika haber: Van Gölü'nde can pazarı
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Son dakika haber: Van Gölü'nde can pazarı

Son dakika haber: Van Gölü'nde can pazarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Van Gölü üzerinde tur yapan 24 metre boylarındaki tekne fırtınadan dolayı karaya otururken, adeta can pazarının yaşandığı olayda mahsur kalanlar ise halat yardımıyla kurtarıldı.

Van Gölü üzerinde tur yapan 24 metre boylarındaki tekne fırtınadan dolayı karaya otururken, adeta can pazarının yaşandığı olayda mahsur kalanlar ise halat yardımıyla kurtarıldı.

Edremit Limanı açıklarında fırtınadan dolayı batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 mürettebat ve 32 yolcu için Van Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ve Su Altı Grup Amirliği ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri seferber oldu. Fırtına ve dalga sebebiyle kayalara oturan ve batma tehlikesi bulunan teknedekileri kurtarmak için adeta zamanla yarış başlatıldı. Korku dolu anlar yaşayan 2 mürettebat ve 32 yolcu, halat ve can simidi yardımıyla kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kurtarılan yolcular tedbir amaçlı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

(Yunus Tuğrul/İHA)

Son dakika haber: Van Gölü'nde can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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