Son Dakika | Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli
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Son Dakika | Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli

23.03.2021 09:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:57
Son Dakika | Van'daki lisede, eğitime 1 hafta 'koronavirüs' engeli

Son dakika haberi: SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka oranı haritasına göre, 'orta riskli' iller arasında yer alan Van'da normalleşme süreciyle açılan Atatürk Anadolu Lisesi'nde, öğretmen ve öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın vaka oranı haritasına göre, 'orta riskli' iller arasında yer alan Van'da normalleşme süreciyle açılan Atatürk Anadolu Lisesi'nde, öğretmen ve öğrencinin Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle eğitime 1 hafta ara verildi. 

Sağlık Bakanlığı'nın vaka oranı haritasına göre, sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında bulunan Van'ın İpekyolu ilçesinde, Atatürk Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Okuldaki bir öğrencinin testinin de pozitif çıkması üzerine eğitime 1 hafta süreyle ara verildi. Durum, öğrenci ve velilerine bildirilirken, okula gelmemeleri istendi. Öğrencilerin sınavlarının da ertelendiği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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