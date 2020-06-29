Son dakika... Van'da yetiştirilen Fransız cinsi kazlara yurt dışından talep
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Son dakika... Van'da yetiştirilen Fransız cinsi kazlara yurt dışından talep

Son dakika güncel haberine göre Van'da yetiştirilen Fransız cinsi kazlara yurt dışından talep VAN'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp ürettiği civciv ve kazlara yurt dışından da talep var.

29.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:15

Van'da yetiştirilen Fransız cinsi kazlara yurt dışından talep VAN'ın Tuşba ilçesinde kaz çiftliği kuran Ömer ve Bilal Kasap kardeşlerin, yumurtalarını Fransa'dan alıp ürettiği civciv ve kazlara yurt dışından da talep var. Çiftliklerinde 500 kaz ve 2 bin civciv yetiştiren Kasap kardeşler, yetiştirdikleri civciv, kaz ve kaz etlerini Türkiye'nin bir çok kentinin yanı sıra, İran ve Kuzey Irak'tan da talep aldıklarını, ancak koronavirüs salgınından dolayı bu yıl bu taleplere fazla cevap veremediklerini söyledi.

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi'nde yaşayan iş adamları Ömer ve Bilal Kasap, 2 yıl önce Fransa'dan kaz yumurtası aldı. Kasap kardeşler, getirdikleri yumurtalardan Ankara'da kuluçka sistemiyle aldığı civcivleri mahalle 2 yıl önce kurdukları kaz çiftliğine getirdi. Kaz çiftliğinde yetişen yüksek verimli Fransız G35 ve G36 cinsi kaz civcivlerden, 6 ayın sonunda yumurta alınmaya başlandı. Yumurtalardan çıkan civcivlere Türkiye'nin bir çok ili başta olmak üzere İran ve Kuzey Irak'ta talep alamaya başladı. Çiftlikte 500 damızlık kaz ile 2 bin civciv yetiştirtirdiklerini anlatan Kasap kardeşler, gelen talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. TALEPLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Kaz Çiftliği sahibi Bilal Kasap, gelen talepleri yetiştirmek için kaz çiftliğini büyükmeyi hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Civcivleri yetiştirip damızlık haline getirdik. Yetiştirdiğimiz damızlıklarımızın bir kısmını kışın kesime verdik. Daha sonra bunları sezonluk yumurtlama dönemine hazırlamaya başladık. Yumurtlamaya başladıktan sonra zaten insanların ilgisini çekmeye başladı. Tuşba Kaz Çiftliği olarak bu yıl istediğimiz sayıya ulaşamadık. Bu da damızlıktan dolayı. Yurt dışından İran, ve Kuzey Irak'tan da talep var. Ş uan 500 damızlık kazımız var. 2 bin adet de civciv var. Kovit 19 salgını nedeniyle bu yıl satışlarımızı yapamadık. Gelen talepleri karşılayamadık. Geçen yıl civciv ve kazları Türkiye'nin bir çok iline sattık. Bu yıl koronavirüs salgınından dolayı satış yapamadık. Kazlarımıza Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinden yoğun talep var. Kaz etinin farklı bir lezzeti var. Şu an kapasitemiz az olduğu için gelen taleplerin hepsine cevap veremiyoruz. Çiftliğimizdeki kapasitemizi yükseltmek için başvuru yaptık. Ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak ve insanların üretici olması için böyle bir girişimde bulunduk. Kaz satışlarımızı en çok Kars, Ardahan, Batman, Siirt ve Rize'ye yapıyoruz. Bir çok ilden talep geldi. Kapasitemiz az olduğu için bunlara karşılık veremedik. Bir dahaki sezona kapasitemizi yükseltip, gelen bütün taleplere cevap vermek istiyoruz. Yurt dışında da Kuzey Irak ve İran'dan talep aldık. Salgından dolayı gönderim yapamadık.İnşalllah önümüzdeki yıl yurt dışına da satış yapıp, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz.Bölgemiz kaz yetiştiriciliğine uygun olduğu için bu işi herkese öneriyoruz."

KAZ ETİ ÇOK LEZZETLİ, YAĞINI DA AYAĞIMA SÜRÜYORUM

Çiftlikte aldığı kazları evinin bahçesinde yetiştiren Mehmet Yarışan, aldığı kaz etlerinin çok lezzetli olduğunu söyleyerek,"Bir de kaz yağı var. Onu ağrısı olan dizlerime sürüyorum. Dizilerimde romatizma vardı. Sürdükten sonra dizlerim iyileşmeye başladı.Aldığım kazların hem etini yiyiyorum, hem de yağını dizlerime sürüyorum. Şu an 13 kazım var. Önümüzdeki yıl bu sayıyı arttırmayı düşünüyorum.Tavuk eti yemeyin, kaz eti yiyin. Herkese kaz etini tavsiye ediyorum."dedi.

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Son dakika... Van'da yetiştirilen Fransız cinsi kazlara yurt dışından talep

Kaynak: DHA

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