Son Dakika | Van'da yaşanan göçmen dramları film konusu oldu
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Son Dakika | Van'da yaşanan göçmen dramları film konusu oldu

Bir son dakika haberine göre İç savaşlardan dolayı ülkelerini terk eden ve yeni bir yaşam arayan göçmenlerin umuda yolculuğu sırasında yaşanan dramlar, bu kez film konusu oldu.

Son Dakika | Van'da yaşanan göçmen dramları film konusu oldu
01.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:36

İç savaşlardan dolayı ülkelerini terk eden ve yeni bir yaşam arayan göçmenlerin umuda yolculuğu sırasında yaşanan dramlar, bu kez film konusu oldu.

Van'da çektiği filmlerle gündeme gelen yönetmen Orhan An, "Kırık Göç" isimli yeni filmiyle göçmenlerin yaşadığı sıkıntıları konu aldı. Türkiye-İran sınırında yurda yasa dışı yollarla giren ve burada insan tüccarları tarafından bir miktar para karşılığından alınan göçmenler, yaşadıkları talihsiz olaylar nedeniyle umutları erken bitiyor. Son olarak Van Gölü'nde yaşanan tekne faciasıyla şu ana kadar 61 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı. Van Gölü'nde yaşanan tekne faciası ise yönetmen Orhan An tarafından bir filme uyarlandı. Kırık Göç isimli filmde göçmenlerin süreçte yaşadığı olayları konu alıyor. Henüz fragmanı yayınlanmayan filmin bazı sahneleri de sosyal medyada paylaşıldı. Filmin paylaşılan sahneleri ise izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

"BU DRAMI İNSANLARA DAHA İYİ YANSITMAK İÇİN BİR FİLM DÜŞÜNDÜK"

İHA muhabirine konuşan yönetmen Orhan An, göçmenlerin ülkelerindeki savaş ve karışıklıklardan dolayı Türkiye'yi bir geçiş güzergahı olarak kullanıp umuda yolculuk yaptığını belirtti. İnsan tüccarlarının para karşılığında kaçak yollardan geçirdiği göçmenleri büyük tehlikeye attığını ifade eden An, "Bu yüzden ilimizde geçtiğimiz yıllarda bir minibüse çok fazla kişi bindiren insan tüccarları 17 kişinin ölümüne neden oldu. Geçtiğimiz gün yaşanan tekne faciasıyla da çok sayıda göçmen boğularak yaşamını yitirdi. Bizler de bu tekne faciasının üzüntüsüyle, bu dramı insanlara daha iyi yansıtmak için bir film düşündük" dedi.

"BU TÜR OLAYLAR BİR DAHA YAŞANMASIN"

Göçmenlerin dramıyla ilgili film çekim planlarının daha önce olduğunu ancak yaşanan tekne faciası sonrasında bunu hemen hayata geçirmeye karar verdiklerini ifade eden An, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filmimiz büyük bir ilgi gördü. Toplumu da çok üzdü. Bir daha canlar gitmesin, çocuklar ölmesin ve hayalleri yıkılmasın diye bu konuyu gündeme getirdik. İnsanlarımız bunu görerek bu tür olayların yaşanmasına engel olmasını amaçladık."

"İNSANLARA BİR MESAJ VERMEYİ AMAÇLADIK"

Orta Doğu başta olmak üzere dünya genelinde göçmen dramlarının yaşandığını dile getiren Hamza Geveri isimli oyuncu ise "Film çekimlerinde hem zorlandım hem de çok etkilendim. Çekilen bu filmle insanlara bir mesaj vermeye çalıştık" diye konuştu.

Engelli çocuğuyla birlikte filmde rol alan Hamza Zariç de oynadığı filmde duygu dolu anlar yaşadığını belirterek, daha fazla göçmen dramlarının yaşamamasını diledi.

Filmde Van Gölü'nde boğulan göçmen çocuk rolünü oynayan 5 yaşındaki Şervan Mustafa Tarhan ise oyunculukta çok zorlandığını ve çok duygulandığını kaydetti.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

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Kaynak: İHA

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