Son dakika: Van'da yankesicilik zanlısı 140 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelenerek yakalandı
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Son dakika: Van'da yankesicilik zanlısı 140 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelenerek yakalandı

10.01.2021 09:57 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:00
Son dakika: Van'da yankesicilik zanlısı 140 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelenerek yakalandı

Son dakika haberi: Van'da iki yankesicilik olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkali belirlenerek yakalandı.

Van'da iki yankesicilik olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu eşkali belirlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki iki yankesicilik olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinden oluşturulan ekip, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için bölgedeki 16 güvenlik kamerasının olayların öncesi ve sonrasına ait 140 saatlik kaydını inceledi.

Çalışmalar sonucunda yankesicilik yaptığı tespit edilen B.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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