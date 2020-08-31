Son dakika! Van'da, vergi dairesinde yangın
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Son dakika! Van'da, vergi dairesinde yangın

Son dakika haberleri: Van'da, vergi dairesinde yangınVAN'ın Erciş ilçesinde, Vergi Dairesi'ne ait binanın 2'nci katında yangın çıktı.

31.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:56

Van'da, vergi dairesinde yangın

VAN'ın Erciş ilçesinde, Vergi Dairesi'ne ait binanın 2'nci katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahale sonucu söndürülürken, sistem odasındaki evrak küle döndü. Erciş ilçesi Postane Caddesi'ndeki 4 katlı Vergi Dairesi binasının 2'nci katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Sabah mesaiye gelip, henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri gören personelin ihbarıyla itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, 1 saat süren müdahale sonucu yangını söndürdü. Sistem odasındaki evrak, küle dönerken, bilgisayar ve diğer eşyalar da hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Son dakika! Van'da, vergi dairesinde yangın

Kaynak: DHA

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