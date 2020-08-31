Son dakika! Van'da, vergi dairesinde yangın Son dakika haberleri: Van'da, vergi dairesinde yangınVAN'ın Erciş ilçesinde, Vergi Dairesi'ne ait binanın 2'nci katında yangın çıktı.

Van'da, vergi dairesinde yangın

VAN'ın Erciş ilçesinde, Vergi Dairesi'ne ait binanın 2'nci katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahale sonucu söndürülürken, sistem odasındaki evrak küle döndü. Erciş ilçesi Postane Caddesi'ndeki 4 katlı Vergi Dairesi binasının 2'nci katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Sabah mesaiye gelip, henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri gören personelin ihbarıyla itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, 1 saat süren müdahale sonucu yangını söndürdü. Sistem odasındaki evrak, küle dönerken, bilgisayar ve diğer eşyalar da hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA