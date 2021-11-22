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Son dakika! Van'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Van'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberler: Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 15 - 21 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5 kilo 500 gram skunk, 19,09 gram eroin, 13,6 gram metamfetamin, 10,72 gram esrar, 3 gram afyon sakızı ve 17 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 28 şüpheli şahıs hakkında ' Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçlarından yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

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