VAN- Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VAN- Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor

Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Saray ilçesinde, çevresinde 5 metre yüksekliğindeki anıt kapı ile sarnıçların bulunduğu Urartular dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor.

Van'ın Saray ilçesinde, çevresinde 5 metre yüksekliğindeki anıt kapı ile sarnıçların bulunduğu Urartular dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor.

İlçeye bağlı Yeşilalıç Mahallesi'nde açık hava tapınağı özelliği taşıdığı belirtilen kale, Urartuca yazıtın bulunduğu kapısı, sarnıçları ve kaya resimleri ile dikkati çekiyor.

Yeşilalıç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Çam, tarihi kalenin köylerine 2 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

Kalenin turizme kazandırılmasıyla bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artacağını belirten Çam, "Köyümüz ilçeye 35 kilometre uzaklıkta. Urartu dönemine ait kale ve diğer yapıların keşfedilmesini bekliyoruz. Burası tarihi öneme sahip. Geçtiğimiz yıllarda turist kafileleri gelip ziyaret ediyordu ancak son zamanlarda sayıları azaldı." dedi.

VAN- Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
VAN- Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
VAN- Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
VAN- Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
VAN- Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
VAN- Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
VAN- Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
VAN- Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor
VAN- Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Hulusi Akar Meral Akşener Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Tamer Levent Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VAN- Urartu dönemine ait Yeşilalıç Kalesi turizme kazandırılmayı bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 15:15:05. #1.13#

title