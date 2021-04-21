Son dakika: Van'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika: Van'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika: Van'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... VAN'da jandarmanın sokakta uyuşturucu satan ve 'torbacı' olarak adlandırılan kişilere yönelik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

VAN'da jandarmanın sokakta uyuşturucu satan ve 'torbacı' olarak adlandırılan kişilere yönelik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan torbacıların adreslerinde uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, sokakta uyuşturucu satan torbacılara yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı, kaçan bir kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Operasyonlarda şüphelilerin üst ve evlerindeki aramalarda uyuşturucu, hassas terazi, 2 tabanca ve tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 


Son dakika: Van'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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