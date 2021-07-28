Son dakika... Van'da, teröristlere ait fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika haberi... VAN'ın Gevaş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

VAN'ın Gevaş ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonları kapsamında, Gevaş ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 18 fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz