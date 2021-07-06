Son Dakika | Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye oldukları, bilerek ve isteyerek yardım ettikleri" iddia edilen 6 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan