Son Dakika | Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Son Dakika | Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye oldukları, bilerek ve isteyerek yardım ettikleri" iddia edilen 6 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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