Son dakika! Van'da terör operasyonu: 6 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Van'da terör operasyonu: 6 tutuklama

Son dakika! Van'da terör operasyonu: 6 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilerek gözaltına alınan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilerek gözaltına alınan şahıslardan 6'sı tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 18 şahsa yönelik Özel Harekat destekli yapılan operasyonda, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı, 28 Mayıs 2021 günü çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, diğer şüpheli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Uçurumun kıyısında eline aldığı sazla bekleyen genç, polise 5 saat ecel teri döktürdü
Uçurumun kıyısında eline aldığı sazla bekleyen genç, polise 5 saat ecel teri döktürdü
Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli...
Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında 22 şüpheli...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Derya Yanık Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Evgar Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ergin Ataman Merih Demiral Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Van'da terör operasyonu: 6 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 11:57:01. #1.14#

title