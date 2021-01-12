Son Dakika | Van'da tandıra düşen kadın hayatını kaybetti
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Son Dakika | Van'da tandıra düşen kadın hayatını kaybetti

12.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:01
Son Dakika | Van'da tandıra düşen kadın hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Van'ın Özalp ilçesinde dengesini kaybederek tandıra düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Van'ın Özalp ilçesinde dengesini kaybederek tandıra düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Aşağıyorganlı Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Hayriye Ak, sabah saatlerinde gelininin yaptığı tandırı kontrol etmek isterken dengesini kaybetti.

Tandıra düşen kadın, ailesinin ve çevredekilerin yardımıyla tandırdan çıkarıldı. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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