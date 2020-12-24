Son dakika... Van'da tandır evinde yangın
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Son dakika... Van'da tandır evinde yangın

24.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:09
Son dakika... Van'da tandır evinde yangın

Son dakika haberleri: Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir tandır evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir tandır evinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, dün gece Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir tandır evinde meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi. - VAN

Son dakika... Van'da tandır evinde yangın
Son dakika... Van'da tandır evinde yangın
Son dakika... Van'da tandır evinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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