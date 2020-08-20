Son dakika! Van'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti Son dakika haberlerine göre Van'ın Saray ilçesinde tarla sulamak için açılan kuyuya düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Van'ın Saray ilçesinde tarla sulamak için açılan kuyuya düşen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Beyarslan Mahallesi Kanigöl mevkinde Bahahattin Akın bilinmeyen bir sebeple K.Z.'ye ait tarlayı sulamak için açtığı su kuyusuna düştü.

Durumu fark eden mahalleli Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp İlçe Grup Amirliği ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, kuyudaki suyu tahliye edip çocuğu çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan Akın, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saray Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA