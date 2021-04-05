Son dakika... Van'da şiddetli yağmurda ahır damı çöktü; 12 kuzu öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Van'da şiddetli yağmurda ahır damı çöktü; 12 kuzu öldü

Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU - Haberler | Güncel
Son dakika... Van'da şiddetli yağmurda ahır damı çöktü; 12 kuzu öldü

Son dakika habere göre VAN'ın Başkale ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle ahır damının çökmesi sonucu 12 kuzu, telef oldu.

VAN'ın Başkale ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle ahır damının çökmesi sonucu 12 kuzu, telef oldu. Hayvanların sahibi Aydın Aydın, zararı konusunda destek beklediğini söyledi. 

Başkale ve çevresinde etkili olan şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Örenkale Mahallesi Hasanabat mezrasındaki ahırın damı ise yağış nedeniyle çöktü. Ahırdaki 17 kuzudan 12'si, telef oldu. İhbar üzerine mezraya Başkale Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayvanlar, enkaz altından çıkarılırken, kuzuların sahibi Aydın Aydın, "Kuzularımız enkaz altında kalmış. Jandarmaya haber verdik. Allah razı olsun, yardımcı oldular. Belediye de kepçe gönderdi sonra da veterinerler geldi. Zararımız oldu, yardım talep ediyoruz" diye konuştu.


Son dakika... Van'da şiddetli yağmurda ahır damı çöktü; 12 kuzu öldü
Son dakika... Van'da şiddetli yağmurda ahır damı çöktü; 12 kuzu öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Demet Özdemir Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Okay Yokuşlu İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Van'da şiddetli yağmurda ahır damı çöktü; 12 kuzu öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 12:31:19. #1.16#
title