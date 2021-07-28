Son dakika: Van'da sel nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü
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Son dakika: Van'da sel nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü

Son dakika: Van'da sel nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Van'ın Özalp ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü, bazı vatandaşlar kapanan yolda mahsur kaldı.

Van'ın Özalp ilçesinde sağanağın ardından oluşan sel nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü, bazı vatandaşlar kapanan yolda mahsur kaldı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak ve dolu, Sarıköy, Kaşıkara ve Yünkuşak mahallelerinde sele neden oldu.

Sel mahallelerdeki ekili tarım arazilerine zarar verdi, bazı evleri su bastı.

Traktörle selden etkilenen bölgeye gitmeye çalışan Sarıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Zengin ve beraberindekiler, yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Özalp Belediyesi ekipleri, yolda çalışma yaparak mahsur kalanları kurtardı.

Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede bulunduğu sırada sel haberini alınca mahalleye dönmek için yola çıktığını söyledi.

Üç Evler mezrasında taşkının olduğu yolu traktörle geçmeye çalıştıklarını belirten Zengin, "Traktörle biraz ilerleyince sel traktörü götürmeye başladı. Biz de mahsur kaldık. Belediye ekipleri yetişmese sel sularına kapılabilirdik." dedi.

Son dakika: Van'da sel nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü
Son dakika: Van'da sel nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü
Son dakika: Van'da sel nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü
Son dakika: Van'da sel nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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