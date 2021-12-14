Son dakika! Van'da polisler esnafı dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı

VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, esnafı dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TDP ekipleri, Van'da esnaf ve vatandaşa yönelik bilgilendirme eğitimlerine devam ediyor.

Defterdarlık Caddesi ve Büyük Rus Pazarı Çarşısında bulunan 45 iş yeri ile 107 vatandaşla görüşen ekipler, KADES, hırsızlık, oto hırsızlığı, dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Ekipler, Şehit Kemal Görgülü Ortaokulunu da ziyaret ederek 150 öğrenciye "Polislik Mesleği Tanıtımı ve Genel Güvenlik" konuları hakkında bilgi verdi.