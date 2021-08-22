Son dakika! Van'da polisin iş yerine yaptığı baskında 1300 tabanca ele geçirildi, 3 gözaltı (2)- Yeniden

Son dakika haber... VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği silah operasyonunda, cephanelik ortaya çıkarıldı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği silah operasyonunda, cephanelik ortaya çıkarıldı. Kolilere gizlemiş 1300 tabancanın ele geçirildiği operasyonla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik istihbari bilgi üzerine harekete geçti. 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bugün İpekyolu ilçesindeki bir işyerine baskın yapıldı. Çevresinde güvenlik kordonu oluşturulan iş yerinde yapılan aramalarda cephanelik ortaya çıkarıldı. Onlarca koli içerisine gizlenmiş 1300 tabanca ile bu silahlara ait 16 bin 200 parça ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz