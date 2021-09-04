Polis helikopteri parmağı kopan hasta için havalandı

Van'da parmağı kopan hasta, polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.

Van'da parmağı kopan hasta, polis helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, parmağı kopan ve ayak bileğinden yaralanan hastanın tedavi için acilen Diyarbakır'a sevk edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bunun üzerine görevlendirilen Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky S70 tipi polis helikopteriyle hasta Diyarbakır'a ulaştırıldı.

Hasta, Diyarbakır'daki 112 Acil Servis görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan