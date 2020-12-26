Van'da terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 el bombası ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan