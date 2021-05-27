Son dakika... Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri... VAN'ın İpekyolu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

VAN'ın İpekyolu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Bu kapsamda, merkez İpekyolu ilçesinin kırsal bölgesine operasyon düzenlendi. Operasyonda; teröristlere ait 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Simonov piyade tüfeği, 1 savunma tipi el bombası ve bir miktar fişek ele geçirildi. Mühimmat, gerekli işlemlerin ardından imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz