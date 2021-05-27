Son dakika... Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika... Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... VAN'ın İpekyolu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

VAN'ın İpekyolu ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah, el bombası ve mühimmat ele geçirildi.  

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Bu kapsamda, merkez İpekyolu ilçesinin kırsal bölgesine operasyon düzenlendi. Operasyonda; teröristlere ait 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Simonov piyade tüfeği, 1 savunma tipi el bombası ve bir miktar fişek ele geçirildi. Mühimmat, gerekli işlemlerin ardından imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. 


Son dakika... Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vuran şüpheli, takım elbiseyle teslim oldu
Eski sevgilisi ile iş arkadaşını vuran şüpheli, takım elbiseyle teslim oldu
Bursa'da cinnet...2 ölüm
Bursa'da cinnet...2 ölüm
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Demet Evgar Burak Sergen
Spor Gervinho Ersun Yanal Fatih Terim Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 11:24:28. #1.11#

title