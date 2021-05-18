Son dakika: Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
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Son dakika: Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Son dakika: Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Kıyıcak Mahallesi Karataş Çukurları kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla 17 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 tüp, 5 şemsiye, 3 akü, 68 pil, 250 metre kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mühimmat olay yerinde imha edildi.

Son dakika: Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Son dakika: Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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